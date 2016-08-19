МЗС не дозволив футбольній збірній провести матч проти Косово в Україні

Міністерство закордонних справ (МЗС) України не дозволило збірній України з футболу провести домашній матч відбіркового циклу до чемпіонату світу 2018 року проти збірної Косово в рідній країні.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України (ФФУ).

"Україна не визнає проголошеної в односторонньому порядку незалежності Косово, як і правосуб’єктності інших самопроголошених територій, залишаючись відданою одному з базових принципів, на якому засновується міжнародне право – територіальній цілісності і непорушності кордонів держав.

З огляду на зазначене, пропонуємо розглянути можливість перенесення матчів за участю збірних команд України та Косово на нейтральне поле з урахуванням існуючої практики", - йдеться у листі Заступника Міністра – керівника апарату МЗС України Вадима Пристайка на ім’я президента ФФУ Андрія Павелка.

Нагадаємо, матч ЧС-2018 Україна - Косово має відбутися 9 жовтня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що збірна України з баскетболу проведе домашній матч відбіркового турніру до Євробаскету-2017 проти Косово у Вільнюсі.