"Дніпро" повернув в команду бразильського захисника Піко

"Дніпро" поповнив свій склад бразильським захисником-вінгером Андерсоном Піко, який виступав за дніпровську команду в минулому сезоні. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Гравець вже внесений до заявку "Дніпра" і буде, як і в минулому чемпіонаті, виступати під 36-м номером.

У коментарі сайту Sport Arena бразилець підтвердив, що підписав з клубом повноцінний контракт терміном на один рік. Крім того, в документі є можливість продовження дії договору на сезон 2017/18.

Вийти на поле у футболці "Дніпро" Піко зможе лише після того, як закінчиться його п'ятиматчева дискваліфікація в чемпіонаті України, яку він отримав за участь у бійці після півфінального матчу Кубка України з "Зорею".

Нагадаємо, в минулому сезоні Піко виступав за "Дніпро" на правах оренди. В 12 матчах Прем'єр-ліги він забив два голи.