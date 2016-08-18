Донецький "Шахтар" переміг "Істанбул" у першому матчі Ліги Європи

Донецький "Шахтар" переміг турецький "Істанбул Башакшехир" в першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи. Рахунок зустрічі - 2:1 на користь української команди.

"Гірники" відкрили рахунок на 24-й хвилині зустрічі, коли Ярослав Ракицький з лівого кута штрафного майданчика сильно пробив по воротах, а албанський півзахисник господарів Сокол Чикаллеші зрізав м'яч у власну сітку.

Наприкінці тайму "Шахтар" подвоїв перевагу - Віктор Коваленко головою замкнув подачу з лівого флангу у виконанні Тараса Степаненко.

Все, що зміг зробити "Істанбул" у час, що залишився - відквитати один гол. На 56-й хвилині ударом з пенальті відзначився ветеран і екс-зірка турецького футболу Емре Белезоглу.

Істанбул Башакшехір (Туреччина) - Шахтар (Україна) - 1:2 (0:2)

Голи: Чикаллеші (24, у свої ворота), Коваленко (41) - Емре (56, з пенальті).

ІБ: Бабаджан, Алкилич (Дьєнг, 72), Айхан, Єпуряну, Озотрун, Текдемір, Емре (Хульмен, 75), Вішча, Моссоро, Мадурейра (Андер, 46), Чикаллеші

Ш: П'ятов, Срна, Кучер, Ракицький, Ісмаїлі, Фред, Степаненко, Марлос, Коваленко (Малишев, 87), Тайсон (Веллінгтон Нем, 80), Феррейра (Эдуардо, 70).

Попередження: Текдемір, Моссоро — Ісмаїлі.

Повторна гра відбудеться в наступний четвер, 25 серпня, на "Арені Львів".