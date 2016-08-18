Збірна України в наступному році може провести товариський матч з Бразилією

Збірна України з футболу в 2017 або 2018 року може провести товариський матч з командою Бразилії. Про це після свого візиту в штаб-квартиру Бразильської конфедерації футболу заявив на сторінці в Facebook президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко.

"Звичайно ж, торкнувся теми проведення товариських матчів. Не тільки між національними, але й жіночими або юнацькими збірними Бразилії та України. Враховуючи географічну віддаленість і розписаний щільний графік "селесао", спаринг можливий в 2017-2018 рр.

Не виключаю, що матч відбудеться навіть в Україні, оскільки запропонував бразильським колегам нашу країну як відмінний варіант для проведення акліматизаційного збору перед чемпіонатом світу-2018.

П'ятиразові чемпіони [світу] пообіцяли, що після кваліфікації на мундіаль розглянуть запропонований мною варіант як пріоритетний", - написав Павелко.

Нагадаємо, раніше ФФУ доручила головному тренеру збірної України Андрію Шевченку вдосконалити вертикаль в національних командах країни.