"Шахтар" вважається явним фаворитом перед зустріччю з "Істанбулом"

Донецький "Шахтар" за версією букмекерів є безумовним фаворитом протистояння з турецьким "Істанбулом Башакшехіром" у плей-офф раунді Ліги Європи.

Зокрема, на перемогу "гірників" в гостьовому матчі можна поставити з коефіцієнтом 1,95, тоді як нічия оцінюється в 3,6, а перемога "Істанбула" - 4,1.

На прохід "Шахтаря" в груповий етап Ліги Європи коефіцієнт ще нижче - 1,23. У свою чергу, на успіх стамбульців в протистоянні можна поставити з коефіцієнтом 4,5.

Нагадаємо, матч між донецьким "Шахтарем" і "Істанбул Башакшехіром" відбудеться сьогодні на стамбульському стадіоні "Башакшехір Фатіх Терім" о 20:30. Пряма трансляція матчу пройде на ТК "Україна".