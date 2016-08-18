"Барселона" розгромила "Севілью" та виграла Суперкубок Іспанії

"Барселона", обігравши "Севілью" у матчі-відповіді за Суперкубок Іспанії з рахунком 3:0, стала володарем цього трофею.

Кілька днів тому каталонці виграли гостьовий матч у "Севільї" з рахунком 2:0, а сьогодні зняли всі питання про переможця протистояння на початку другого тайму, коли Арда Туран забив другий м'яч за свою команду. Трохи пізніше Ліонель Мессі довершив розгром і встановив остаточний рахунок в матчі - 3:0.

Зазначимо, що українець Євген Коноплянка провів у складі "Севільї" весь матч.

Барселона – Севілья - 3:0 (1:0)

Голи: Туран (10, 46), Мессі (55)

Б: Браво, Дінь (Альба, 61), Маскерано, Умтіті, Відаль, Д. Суарес (Ракітіч, 73), Бускетс (Сампер, 74), Гомеш, Туран, Ель Хаддаді, Мессі;

З: Ріко, Дієго Гонсалес, Меркадо, Маріано, Коноплянка, Іборра, Краневіттер, Корреа (Вьєтто, 73), Сарабіа, Ганс (Васкес, 57), Бен Йеддер (Вітоло, 63);

Попередження: Умтіті — Вітоло, Сарабіа.

Перший матч - 2:0.