"Барселона" розгромила "Севілью" та виграла Суперкубок Іспанії
У матчі за Суперкубок каталонці не дали супернику ані найменшої можливості виграти трофей.
"Барселона", обігравши "Севілью" у матчі-відповіді за Суперкубок Іспанії з рахунком 3:0, стала володарем цього трофею.
Кілька днів тому каталонці виграли гостьовий матч у "Севільї" з рахунком 2:0, а сьогодні зняли всі питання про переможця протистояння на початку другого тайму, коли Арда Туран забив другий м'яч за свою команду. Трохи пізніше Ліонель Мессі довершив розгром і встановив остаточний рахунок в матчі - 3:0.
Зазначимо, що українець Євген Коноплянка провів у складі "Севільї" весь матч.
Барселона – Севілья - 3:0 (1:0)
Голи: Туран (10, 46), Мессі (55)
Б: Браво, Дінь (Альба, 61), Маскерано, Умтіті, Відаль, Д. Суарес (Ракітіч, 73), Бускетс (Сампер, 74), Гомеш, Туран, Ель Хаддаді, Мессі;
З: Ріко, Дієго Гонсалес, Меркадо, Маріано, Коноплянка, Іборра, Краневіттер, Корреа (Вьєтто, 73), Сарабіа, Ганс (Васкес, 57), Бен Йеддер (Вітоло, 63);
Попередження: Умтіті — Вітоло, Сарабіа.
Перший матч - 2:0.