Найкращий гравець чемпіонату Англії підписав з "Лестером" новий контракт
23:37, 17 серпня 2016Футбол
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Нова угода Ріяда Мареза з чемпіонами Прем'єр-ліги закінчується в 2020 році.
Reuters
Лідер англійського "Лестера" Ріяд Марез підписав з клубом новий контракт, який розрахований до 2020 року. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Підписання контракту означає, що Марез відхилив пропозиції низки топ-клубів європейського футболу, які хотіли його придбати. Серед них називалися лондонський "Арсенал", "Барселона" і французький "ПСЖ".
Також зазначимо, що "Лестеру" вдалося зберегти всіх своїх лідерів минулорічної команди, за винятком опорного півзахисника Н'Голо Канте, який перейшов у лондонський "Челсі".
Нагадаємо, алжирець Ріяд Марез в минулому сезон був визнаний найкращим гравцем Прем'єр-ліги, а "Лестер" сенсаційно виграв чемпіонат.
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