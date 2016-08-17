Найкращий гравець чемпіонату Англії підписав з "Лестером" новий контракт

Лідер англійського "Лестера" Ріяд Марез підписав з клубом новий контракт, який розрахований до 2020 року. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Підписання контракту означає, що Марез відхилив пропозиції низки топ-клубів європейського футболу, які хотіли його придбати. Серед них називалися лондонський "Арсенал", "Барселона" і французький "ПСЖ".

Також зазначимо, що "Лестеру" вдалося зберегти всіх своїх лідерів минулорічної команди, за винятком опорного півзахисника Н'Голо Канте, який перейшов у лондонський "Челсі".

Нагадаємо, алжирець Ріяд Марез в минулому сезон був визнаний найкращим гравцем Прем'єр-ліги, а "Лестер" сенсаційно виграв чемпіонат.