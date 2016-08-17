Футбольний тролінг в Румунії: фанати "Динамо" познущалися над "Стяуа"

Фанати бухарестського "Динамо" зірвали кореографічне представлення вболівальників столичного "Стяуа", яке мало відбутися перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів, де "Стяуа" грала з "Манчестер Сіті". Про це повідомляє Tribuna.ua.

Перед грою керівники "Стяуа" організовували акцію вболівальників на честь 30-річчя перемоги команди в Кубку чемпіонів.

Однак коли вболівальники підняли приготовані таблички, на всю трибуну розтягнувся напис "Doar Dinamo Bucuresti" ("Тільки Динамо Бухарест"). Постаралися фани найлютішого ворога "Стяуа", які таємно увійшли в групу, що готувала акцію, і розклали шматочки пазла в потрібному порядку.

Як повідомляв УНІАН, "Стяуа" програла в цьому матчі з рахунком 0:5. Форвард "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро не забив два пенальті, після чого зробив хет-трик.