Кваліфікація ЛЧ: "Манчестер Сіті" розгромив "Стяуа", кривдник "Шахтаря" програв "Боруссії"

"Манчестер Сіті", "Боруссія" з Менхенгладбаха і "Кобенхавн" добилися перемог у перших матчах плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів і зробили перший крок до виходу в основну сітку турніру.

Зазначимо виступ форварда "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро, який протягом гостьового матчу зі "Стяуа" не реалізував два пенальті протягом 20 хвилин, але потім зміг забити у ворота суперника три голи.

Результати матчів:

Стяуа (Румунія) - Манчестер Сіті (Англія) - 0:5 (0:2)

Голи: Давід Сілва (13), Ноліто (49), Агуеро (41, 78, 89);

На 9-й і 21-й хвилині Агуеро не реалізував два пенальті.

Українець Олександр Зінченко не заявлений за "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів.

Янг Бойз (Швейцарія) - Боруссія Менхенгладбах (Німеччина) - 1:3 (0:1)

Голи: Сулеймані (11), Раффаель (11, 69), Хан (67).

Аякс (Нідерланди) - Ростов (Росія) - 1:1 (1:1)

Голи: Клаассен (38) - Нобоа (13).

Динамо Загреб (Хорватія) - Зальцбург (Австрія) - 1:1 (0:0)

Голи: Ріг (76) - Лазаро (59).

Кобенхавн (Данія) - АПОЕЛ (Кіпр) - 1:0 (1:0)

Гол: Павлович (43).