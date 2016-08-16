Футболіст "Шахтаря" Тайсон обирає між збірними України і Бразилії

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон, який може змінити громадянство для виступів у збірній України, отримав запрошення зі збірної Бразилії. Про це повідомляє tribuna.com.

Футболіст отримав офіційний виклик в збірну Бразилії на матчі відбору до ЧС-2018 проти Еквадору (30 серпня) і Колумбії (7 вересня).

Разом з тим, спортивний директор збірної України Євген Красніков в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" повідомив, що Тайсон прийме остаточне рішення про виступ за українську національну команду до 22 серпня.

Нагадаємо, раніше глава комітету збірних України Мирон Маркевич заявив, що футболісти "Шахтаря" Тайсон і Марлос не проти змінити громадянство і виступати за збірну України.