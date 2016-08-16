Екс-президент ФІФА Авеланж помер на 101-му році життя

Колишній президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Жоао Авеланж пішов з життя у віці 100 років, повідомляє ESPN.

Бразильський спортивний функціонер помер сьогодні, 16 серпня.

В якості спортсмена Авеланж двічі брав участь в Олімпійських іграх. У Берліні в 1936 році він виступив у плаванні, а через 16 років у Гельсінкі грав за збірну Бразилії в турнірі з водного поло.

У 1974 році Авеланж став сьомим президентом ФІФА і першим головою цієї організації, який не представляв європейську країну. Він пропрацював на даній посаді 24 роки. У 1998 році його змінив Йозеф Блаттер.

З 1963 по 2011 роки Авеланж також був членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК). У 2013 році покинув пост почесного президента ФІФА після звинувачення в корупції у великому розмірі.