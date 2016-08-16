Капітан збірної України з баскетболу продовжить кар'єру в Італії
13:51, 16 серпня 2016Футбол
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Український центровий Кирило Фесенко домовився про контракт з клубом "Авелліно".
Фесенко перейде в "Авелліно" / pallacanestrocantu.com
Капітан збірної України з баскетболу Кирило Фесенко проведе наступний сезон в італійському "Авелліно", повідомляє Sportando.
Центровий вже погодив умови свого контракту з клубом. Офіційно про угоду буде оголошено в найближчі дні.
Нагадаємо, минулий сезон Фесенко провів відразу в трьох клубах - російській "Локомотів-Кубані", італійському "Канту" та французькому "Монако". Раніше він грав в НБА - зокрема, в 2007-2011 роках провів чотири сезони в "Юта Джаз".
З 2015 року Фесенко - капітан збірної України з баскетболу. З 2008 року він провів за національну команду 24 офіційні матчі.
У минулому сезоні "Авелліно" посів третє місце в чемпіонаті Італії, а також став фіналістом Кубка Італії.
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