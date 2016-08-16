Новий тренер "Челсі" Конте дебютував у Прем'єр-лізі з перемоги над "Вест Хемом"

Лондонський "Челсі" під керівництвом нового головного тренера Антоніо Конте переміг "Вест Хем" в рамках 1-го туру англійської Прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 2:1.

Всі голи в матчі були забиті в другому таймі. На 47-й хвилині півзахисник "Челсі" Еден Азар реалізував пенальті, але рівно через півгодини Джеймс Коллінз з "Вест Хема" зрівняв рахунок.

Перемогу "синім" приніс дальній удар іспанського форварда Дієго Кости на 89-й хвилині.

Челсі - Вест Хем - 2:1 (0:0)

Голи: Азар (47, з пенальті), Дієго Коста (87) - Коллінз (87).

Як повідомляв УНІАН, раніше в рамках 1-го туру чемпіонату Англії здобули перемоги "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль", а чинний чемпіон країни "Лестер" зазнав несподіваної поразки.