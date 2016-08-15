Німецький форвард Подольскі оголосив про завершення кар'єри у збірній

Німецький нападник турецького "Галатасарая" Лукаш Подольскі оголосив про завершення кар'єри у складі своєї національної збірної. Заяву футболіста опублікував офіційний сайт Футбольного союзу Німеччини, повідомляє Sport Arena.

"Дорогі фанати, перед стартом нового сезону я повинен вам сказати те ж саме, що нещодавно повідомив головному тренеру національної збірної (Йоахіму Льову — ред.). Я більше не буду виступати за збірну Німеччини. Настав час присвятити себе іншим речам. В першу чергу, звичайно, моїй сім'ї", - заявив 31-річний Подольські.

"Це рішення далося мені дуже важко. Після Євро-2016 я відчув, що мої цілі змінилися. Мій час у збірній Німеччини сплив".

"За своє життя я пройшов шлях від дворічного хлопчика, що мріє одягнути футболку збірної, до чемпіона світу. Хіба можна мріяти про щось більше?"

"Це дуже емоційне прощання. Ніщо в житті не зможе замінити мені ті моменти щастя, які я отримував у складі збірної Німеччини".

31-річний поляк з німецьким паспортом дебютував за збірну Німеччини в червні 2004 року. З того часу на його рахунку 48 голів у 129 матчах, що є третім показником в історії збірної Німеччини. Більше забивали тільки Герд Мюллер (68 голів) і Мирослав Клозе (71 гол).

У складі національної збірної Подольскі виграв чемпіонат світу-2014, а також став учасником чотирьох чемпіонатів Європи (2004, 2008, 2012 і 2016) і зіграв чемпіонатах світу 2006 і 2010 років.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня про завершення кар'єри в збірній Німеччини також оголосив Бастіан Швайнштайгер.