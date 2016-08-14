Шевченко: "Головне завдання - вийти на ЧС-2018 і створити вертикаль у збірних України" (відео)

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко отримав завдання протягом свого терміну перебування на цій посаді внести позитивні зміни в інститут національних збірних. Про це він розповів в інтерв'ю телепрограмі "2+2", повідомляє ТСН.

Читайте такожШевченко: "Тимощук не входить в плани збірної України""Головна проблематика: у збірних ніколи не було структур. Юнак приходить у команду - там одна структура, тренери змінюються, змінюється і структура. Було б простіше змінити цю вертикаль, щоб хлопці приходили і знали, як має грати збірна.

Перед нами головне завдання - вихід на чемпіонат світу. І створити цю вертикаль.

У мене є величезне бажання, досвід. Я запросив хороших фахівців. І коли мені не вистачатиме досвіду, вони порадять мені", - сказав Шевченко.