АПЛ. "Ліверпуль" і "Арсенал" забили сім голів на двох, "МЮ" легко впорався з "Борнмутом"

У чемпіонаті Англії з футболу відбулися два матчі першого туру Прем'єр-ліги (АПЛ), в яких перемоги здобули "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль".

"МЮ" здобув легку гостьову перемогу над "Борнмутом". Результат матчу був визначений до середини другого тайму, коли голи Уейна Руні і Златана Ібрагімовича зробили рахунок 3:0. До кінця гри господарі поля спромоглися лише скоротити відставання.

При цьому, "Ліверпуль" і "Арсенал" подарували вболівальникам у Лондоні сім забитих голів. Тут гості забили у перші 18 хвилин другого тайму три голи і повели в рахунку 4:1. Погоня "Арсеналу" за нічиєю завершилася невдачею - до кінця матчу "каноніри" встигли відзначитися лише двома влучними попаданнями.

Борнмут - Манчестер Юнайтед - 1:3 (0:1)

Голи: Сміт (69) - Мата (40), Руні (59), Ібрагімовіч (64).

Арсенал - Ліверпуль - 3:4 (1:1)

Голи: Уолкотт (31), Окслейд-Чемберлейн (64), Чеймберс (75) - Коутіньйо (45+1, 56), Лаллана (49), Мане (63).

Як повідомляв УНІАН, вчора в рамках першого туру АПЛ чинний чемпіон Англії "Лестер" несподівано поступився "Халл Сіті", а "Манчестер Сіті" без Олександра Зінченка у складі обіграв "Сандерленд".