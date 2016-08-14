УПЛ. Київське "Динамо" вирвало перемогу у "Сталі" (відео)

Київське "Динамо" здобуло важку виїзну перемогу над кам'янською "Сталлю" у матчі 4-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь столичної команди.

"Сталь" першою забила гол у грі на 26-й хвилині матчу, коли захисник команди Микола Іщенко головою відправив м'яч у ворота після подачі кутового.

"Динамо" відігралося лише після того, як господарі поля на 72-й хвилині залишилися в меншості - за дві жовті картки був вилучений Едгар Малакян.

Через сім хвилин Денис Гармаш скористався прострілом з флангу у виконанні Олександра Гладкого і зрівняв рахунок. А за три хвилини до закінчення основного часу Віторіну Антунєш сильним ударом здалеку приніс киянам перемогу.

Сталь (Кам'янське) - Динамо (Київ) - 1:2 (1:0)

Голи: Іщенко (26) — Гармаш (79), Антунєш (88);

З: Паньків, Васін, Іщенко, Стаменковіч, Довгий, Карасюк, Каленчук, Е. Малакян, Р. Малакян (Дебелко, 84), Деул, Комваліус (Кравченко, 76);

Д: Шовковський, Морозюк, Драговіч, Очігава, Антунєш, Корзун, Сидорчук (Гармаш, 77), Буяльський (Гладкий, 64), Гонсалес, Громов (Циганков, 77), Мораес;

Попередження: Стаменковіч, Е. Малакян, Васін, Довгий — Гармаш;

Вилучення: Е Малакян (72).