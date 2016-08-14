УПЛ. Одеський "Чорноморець" взяв першу перемогу в сезоні (відео)

Одеський "Чорноморець" з рахунком 3:0 розгромив донецький "Олімпік" у матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги.

У першому таймі два голи забив захисник одеської команди Євген Мартиненко, який двічі вдало грав головою у штрафному майданчику суперника. На 17-й хвилині він скористався подачею зі стандарту у виконанні Владислава Калитвинцева, а на 36-й - був першим біля м'яча після виконання кутового.

Третій гол "Чорноморець" забив перед самим фінальним свистком у матчі. Точний удар з лінії штрафного вдався Володимиру Барилко.

Зазначимо, що "Чорноморець", перемігши "Олімпік", взяв свої перші очки в сезоні. "Олімпік", як і раніше, має чотири бали у турнірній таблиці.

Чорноморець (Одеса) - Олімпік (Донецьк) - 3:0 (2:0)

Голи: Мартиненко (17, 36), Барілко (90+4)

Ч: Боровик, Люлька, Мартиненко, Хочолава, Данченко, Калитвинцев, Смирнов (Ковалець, 77), Філімонов (Барилко, 85), Кабаєв, Андрієвський, Хобленко (Коркішко, 67);

О: Махарадзе, Парцванія, Петров, Гришко, Немчанінов, Корнєв (Лисенко, 46), Шестаков, Доронін, Гошкодеря, Драченко (Іллой-Айєт, 46), Матяж (Хомутов, 64);

Попередження: Хобленко, Філімонов, Мартиненко – Петров.