Прем'єр-ліга. "Чорноморець" - "Олімпік": онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні в Одесі відбувається матч 4-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" прийматиме донецький "Олімпік".

Одеська команда в новому сезоні поки що не радувала своїх шанувальників, програвши всі три матчі сезону. Щоправда, називати "Чорноморець" явним аутсайдером УПЛ поки що рано, адже команда Олександра Бабича зустрічалася лише з заздалегідь сильнішими суперниками, кожен з яких був або є учасником єврокубків - "Ворсклою", "Шахтарем", "Зорею". "Олімпік" - перший суперник "моряків", де вони цілком здатні не тільки поборотися за очко, але й виграти матч.

Втім, у "Олімпіка" є своє козирне якість, яке повинне допомогти їм в Одесі. Мова йде про вміння регулярно брати очки в матчах з командами з середини або нижньої частині турнірної таблиці. Завдяки цьому, команда вже кілька років стабільно виступає в Прем'єр-лізі і жодного разу не боролася за виживання.

Букмекери вважають шанси команд на перемогу приблизно рівними. На "Олімпік" можна поставити з коефіцієнтом 2,55, "Чорноморець" - 2,75. Ймовірність нічиєї оцінюється з коефіцієнтом 3,35.

Матч "Чорноморець" - "Олімпік" розпочнеться о 17:00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".