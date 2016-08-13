Новий сезон англійської Прем'єр-ліги розпочався з несподіваної поразки "Лестера"
Чемпіони Англії невдало розпочали виступи в новому сезоні.
Чемпіон Англії з футболу "Лестер Сіті" розпочав новий сезон Прем'єр-ліги з несподіваної поразки від "Халл Сіті" з рахунком 1:2.
Таким чином, команда Клаудіо Раньєрі стала першим в історії чемпіоном Прем'єр-ліги, який програв у 1-му турі наступного чемпіонату.
В інших матчах ігрового дня відзначимо перемогу "Манчестер Сіті" над "Сандерлендом". Цей успіх став першим для наставника "городян" Хосепа Гвардіоли в чемпіонаті Англії.
Українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки "Сіті" на матч.
Результати матчів дня:
Халл Сіті - Лестер Сіті - 2:1 (1:0)
Голи: Діоманде (45+1), Снодграсс (57) - Марез (48, з пенальті);
Манчестер Сіті - Сандерленд - 2:1 (1:0)
Голи: Агуеро (5), Макнейр (87, з пенальті) - Дефо (71);
Евертон - Тоттенхем - 1:1 (1:0)
Голи: Барклі (5) - Ламела (59);
Бернлі - Суонсі - 0:1 (0:0)
Гол: Фер (82);
Крістал Пелас - Вест Бромвіч Альбіон - 0:1 (0:0)
Гол: Рондон (74);
Міддлсбро - Сток Сіті - 1:1 (1:0)
Голи: Негредо (11) - Шакірі (67);
Саутгемптон - Вотфорд - 1:1 (0:1)
Голи: Редмонд (58) - Капу (9).
Завтра в програмі 1-го туру АПЛ відбудуться матчі:
Борнмут - Манчестер Юнайтед;
Арсенал - Ліверпуль.