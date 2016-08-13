Новий сезон англійської Прем'єр-ліги розпочався з несподіваної поразки "Лестера"

Чемпіон Англії з футболу "Лестер Сіті" розпочав новий сезон Прем'єр-ліги з несподіваної поразки від "Халл Сіті" з рахунком 1:2.

Таким чином, команда Клаудіо Раньєрі стала першим в історії чемпіоном Прем'єр-ліги, який програв у 1-му турі наступного чемпіонату.

В інших матчах ігрового дня відзначимо перемогу "Манчестер Сіті" над "Сандерлендом". Цей успіх став першим для наставника "городян" Хосепа Гвардіоли в чемпіонаті Англії.

Українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки "Сіті" на матч.

Результати матчів дня:

Халл Сіті - Лестер Сіті - 2:1 (1:0)

Голи: Діоманде (45+1), Снодграсс (57) - Марез (48, з пенальті);

Манчестер Сіті - Сандерленд - 2:1 (1:0)

Голи: Агуеро (5), Макнейр (87, з пенальті) - Дефо (71);

Евертон - Тоттенхем - 1:1 (1:0)

Голи: Барклі (5) - Ламела (59);

Бернлі - Суонсі - 0:1 (0:0)

Гол: Фер (82);

Крістал Пелас - Вест Бромвіч Альбіон - 0:1 (0:0)

Гол: Рондон (74);

Міддлсбро - Сток Сіті - 1:1 (1:0)

Голи: Негредо (11) - Шакірі (67);

Саутгемптон - Вотфорд - 1:1 (0:1)

Голи: Редмонд (58) - Капу (9).

Завтра в програмі 1-го туру АПЛ відбудуться матчі:

Борнмут - Манчестер Юнайтед;

Арсенал - Ліверпуль.