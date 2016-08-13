УПЛ. Єдиний гол допоміг "Зорі" переграти "Олександрію"

Луганська "Зоря" перемогла "Олександрію" у виїзному матчі 4-го туру української футбольної Прем'єр-ліги. Рахунок матчу - 1:0.

Єдиний гол у матчі на 17-й хвилині забив півзахисник "Зорі" Іван Петряк, який з лівого краю штрафного майданчика суперника вразив дальній кут воріт Андрія Новака.

На 84-й хвилині "Олександрія" мала найреальніший шанс, щоб зрівняти рахунок, але Андрій Запорожан не реалізував пенальті. Капітан команди господарів поля пробив значно вище воріт "Зорі".

Таким чином, "Зоря", набравши 10 очок у чотирьох турах, вийшла на друге місце у турнірній таблиці. Втім, якщо завтра свій матч туру виграє київське "Динамо", луганчани спустяться на третю позицію.

"Олександрія" з трьома очками в активі залишилася на дев'ятому місці.

Олександрія – Зоря (Луганськ) - 0:1 (0:1)

Голи: Петряк (17)

Ол: Новак, Путраш (Старенький, 66), Шендрик, Басов, Чеботаєв, Банада, Запорожан, Цуріков, Грицук (Яремчук, 72), Жичиков (Козак, 46), Паламар;

З: Шевченко, Сухоцький, Чечер, Сіваков, Каменюка, Чайковський, Гордієнко (Гречишкін, 66), Петряк (Соболь, 76), Ліпартія (Любеновіч, 60), Караваєв, Пауліньо;

Попередження: Путраш, Цуріков, Банада, Паламар, Шендрик – Сіваков, Чечер;

На 84-й хвилині Запорожан не реалізував пенальті.