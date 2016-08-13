УПЛ. "Дніпро" та "Ворскла" не змогли виявити переможця

"Дніпро" і полтавська "Ворскла" завершили внічию матч 4-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Рахунок зустрічі - 1:1.

На 59-й хвилині Андрій Близниченко з пенальті вивів "Дніпро" вперед, а на 68-й Дмитро Хльобас вдало зіграв на добиванні, зрівнявши рахунок.

Таким чином, після чотирьох турів в активі обох команд по 5 очок в турнірній таблиці.

Дніпро — Ворскла (Полтава) - 1:1 (0:0)

Голи: Близниченко (53, з пенальті) – Хльобас (68);

Дн: Шеліхов, Лучкевич, Чеберячко, Сваток, Польовий, Когут, Вакулко (Кочергін, 73), Кравченко, Політило, Близниченко, Баланюк (Довбик, 46);

В: Непогодов, Чеснаков, Дитятьєв, Пилявський, Пердута, Кобахідзе (Загорулько, 85), Скляр, Ткачук (Бартулович, 56), Ребенок, Хльобас, Коломоєць;

Попередження: Чеберячко, Когут, Польовий, Кравченко – Чеснаков, Скляр, Коломоєць.