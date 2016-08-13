УПЛ. "Дніпро" та "Ворскла" не змогли виявити переможця
Дніпровська і полтавська команди завершили матч внічию.
"Дніпро" і полтавська "Ворскла" завершили внічию матч 4-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Рахунок зустрічі - 1:1.
На 59-й хвилині Андрій Близниченко з пенальті вивів "Дніпро" вперед, а на 68-й Дмитро Хльобас вдало зіграв на добиванні, зрівнявши рахунок.
Таким чином, після чотирьох турів в активі обох команд по 5 очок в турнірній таблиці.
Дніпро — Ворскла (Полтава) - 1:1 (0:0)
Голи: Близниченко (53, з пенальті) – Хльобас (68);
Дн: Шеліхов, Лучкевич, Чеберячко, Сваток, Польовий, Когут, Вакулко (Кочергін, 73), Кравченко, Політило, Близниченко, Баланюк (Довбик, 46);
В: Непогодов, Чеснаков, Дитятьєв, Пилявський, Пердута, Кобахідзе (Загорулько, 85), Скляр, Ткачук (Бартулович, 56), Ребенок, Хльобас, Коломоєць;
Попередження: Чеберячко, Когут, Польовий, Кравченко – Чеснаков, Скляр, Коломоєць.