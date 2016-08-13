УПЛ. Луцька "Волинь" здобула першу перемогу у сезоні

Луцька "Волинь" обіграла кропивницьку "Зірку" в матчі 4-го туру української футбольної Прем'єр-ліги. Рахунок матчу - 1:0.

Єдиний м'яч у грі на 73-й хвилині у власні ворота відправив захисник "Зірки" Володимир Баєнко, який невдало зіграв головою у своєму штрафному майданчику.

Таким чином, "Волинь" здобула свою першу перемогу в сезоні і набрала чотири очки в турнірній таблиці. В активі "Зірки" - одне очко.

Волинь (Луцьк) - Зірка (Кропивницький) - 1:0 (0:0)

Гол: Баєнко (73, у свої ворота)

В: Кичак, Никитюк, Горопевшек, Чепелюк, Шаповал (Дудик, 70), Герасимюк, Мемешев, Романюк, Хомченко, Петров (Тетеренко, 74), Діда (Задерецький, 46);

З: Паст, Баєнко, Кучеренко, Ковальов, Бацула, Лупашко, Гавриш (Локтіонов, 85), Загальський (Зубков, 68), Попов (Білоног, 71), Щедрий, Сітало;

Попередження: Хомченко — Гавриш, Бацула.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішня гра має стати останньою для головного тренера "Зірки" Сергія Лавриненко в цій посаді.