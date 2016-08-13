Львів поки що не зможе приймати матчі відбіркового турніру ЧС-2018

У Львова поки що немає шансів прийняти матчі відбірного турніру на чемпіонат світу з футболу 2018 року. Про це заявив президент Федерації футболу України Андрій Павелко, повідомляє Sport Arena.

"Львів поки не має шансів приймати матчі відбору ЧС-2018. На ці ігри у нас точно тільки Київ і Одеса. Можна було б ще Харків і Дніпро, але заважає їх близькість до зони АТО", — сказав Павелко.

Читайте такожШевченко: "Тимощук не входить в плани збірної України"Нагадаємо, ФІФА дискваліфікувала "Арену Львів" за неналежну поведінку фанатів під час матчу відбору на чемпіонат світу-2014 проти Сан-Марино (9:0).

На думку організації, під час тієї гри фанати "жовто-синіх" виявляли расизм, а також вигукували фашистські гасла.

Також через це покарання збірна України буде змушена грати без вболівальників перший матч відбору на ЧС-2018 проти Ісландії (5 вересня) у Києві.