Шевченко: "Тимощук не входить в плани збірної України"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не розраховує на 37-річного півзахисника Анатолія Тимощука під час відбіркового циклу до чемпіонату світу 2018 року. Про це наставник національної команди заявив вчора на зустрічі з журналістами, повідомляє Sport Arena.

"При всій моїй повазі до Тимощука, на даний момент він не входить в плани збірної", — сказав Шевченко.

Читайте такожМатчі проти Косово у відборі до ЧС-2018 збірна України проведе на нейтральних полях - Павелко37-річний опорний півзахисник є рекордсменом за кількістю матчів за збірну України. За 16 років, проведених у футболці жовто-синіх, він зіграв 143 матчі, в яких забив 4 голи.

Після вильоту збірної України з чемпіонату Європи-2016 хавбек казахстанського "Кайрата" заявив, що у нього ще є сили виступати за головну команду країни.

У відборі на чемпіонат світу-2018 збірна України зіграє проти Ісландії, Хорватії, Туреччини, Фінляндії та Косово.