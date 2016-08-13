Прем'єр-ліга. "Дніпро" - "Ворскла": онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні в рамках 4-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги "Дніпро" приймає невдаху Ліги Європи полтавську "Ворсклу".

Поки що, незважаючи на кардинальні зміни в складі, "Дніпро" залишає по собі приємне враження. Молоді футболісти, які влилися в колектив УПЛ, вже продемонстрували, що в українській першості з ними доведеться рахуватися будь-якій команді. Раніше підопічні Дмитра Михайленка розгромили "Волинь", зіграли внічию з "Олімпіком" та у впертій боротьбі поступилися київському "Динамо". Сьогодні дніпряни на рідному стадіоні намагатимуться здобути другу перемогу в сезоні.

Суперник у "Дніпра" також не з простих. "Ворскла" вже котрий рік поспіль завершує сезон в верхній частині турнірної таблиці і виходить до Ліги Європи. Щоправда, в нинішньому сезоні європейський вояж полтавців вдалим не назвеш - команда Василя Сачко вже у своєму першому протистоянні поступилася скромній хорватської "Локомотиві".

Сачко скаржиться на те, що його команда не зіграна, а вболівальники бачать проблеми з ігровим малюнком "біло-зелених". Наприклад, матч попереднього туру з "Карпатами" цілком міг завершитися перемогою львів'ян, якби не деякі спірні суддівські рішення. А так, "Ворскла" змогла здобути нічию, і тепер у її активі, як і у "Дніпра", чотири очки.

Зрозуміло, і "Дніпро", і "Ворскла" борються за потрапляння в Топ-6 команд за підсумками першої частини чемпіонату, на даний момент вони займають четверте та п'яте місце в турнірній таблиці, відповідно. Очний матч - прекрасна можливість для них закріпитися в лідируючій групі.

Матч "Дніпро" - "Ворскла" розпочнеться на "Дніпро-Арені" в 19:30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".