Прем'єр-ліга. "Волинь" - "Зірка": онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні в рамках 4-го туру чемпіонату України відбудеться матч між двома командами, що знаходяться в нижній частині турнірної таблиці - "Волинню" з Луцька та "Зіркою" Кропивницького.

Обидві команди досі не перемагали в нинішньому сезоні, маючи в своєму активі по одному очку в турнірній таблиці. В результаті, "Зірка" перебуває на дев'ятому місці в чемпіонаті, а "Волинь" на десятому.

Лучани, які влітку ледь не позбулися права виступати в Прем'єр-лізі, почали чемпіонат з розгромної поразки від "Дніпра" з рахунком 0:5. Потім "Волинь" все-таки змогла набрати одне очко у матчі з донецьким "Олімпіком", але про одужання команди Віталія Кварцяного говорити рано. Тим не менш, домашній матч проти "Зірки" - це для неї прекрасна можливість здобути першу перемогу в сезоні і відчути себе більш комфортно.

У новачка УПЛ "Зірки" вистачає своїх проблем - перш за все, суто ігрових. Чемпіони Першої ліги поки що важко адаптуються до швидкостей, які їм пропонують суперники в елітному українському дивізіоні. Через це складаються такі матчі, як у минулому турі з "Олімпіком", коли кропивниччани самі привезли у свої ворота кілька необов'язкових голів.

Керівництво клубу вже відреагувало на такі труднощі команди, в результаті чого матч проти "Волині" стане останнім для головного тренера команди Сергія Лавриненка. Далі у "Зірку" буде запрошений іноземний фахівець.

Букмекери вважають фаворитом зустрічі "Волинь", на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом 2,15. На перемогу "Зірки" ставлять з коефіцієнтом 3,55, а на нічию - 3,25.

Матч "Волинь" - "Зірка" розпочнеться на луцькому стадіоні "Авангард" о 17:00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".