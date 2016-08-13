Матчі проти Косово у відборі до ЧС-2018 збірна України проведе на нейтральних полях - Павелко

Про це повідомляє football.ua.

Через те, що Україна досі не визнає незалежність Косова від Сербії, поєдинки між збірними цих країн повинні проводитися на нейтральних полях.

Цю інформацію журналістам підтвердив президент ФФУ Андрій Павелко.

Місця проведення відбіркових матчів проти Косово поки невідомі.

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Варто відзначити, що номінально домашній поєдинок проти збірної Косово команда Андрія Шевченка проведе 9 жовтня 2016 року, а виїзний — 6 жовтня 2017 року.

Нагадаємо, що в травні Косово стало повноцінним членом ФІФА, що дає можливість збірним цієї країни брати участь в турнірах під егідою світового футбольного органу, тобто у відбіркових та фінальних турнірах чемпіонатів світу.

А вже в червні УЄФА, виконуючи рішення ФІФА, включило Косово у відбірковий турнір до ЧС-2018, визначивши його до групи I, в якій також опинилися Хорватія, Ісландія, Туреччина, Фінляндія та Україна.