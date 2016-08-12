Мессі повертається у збірну Аргентини

Рішення про повернення в збірну Аргентини п'ятикратний володар «Золотого м'яча» прийняв після розмови з новим головним тренером національної команди Едгардо Баусою, повідомляє РБК з посиланням на Marca.

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«Я дуже люблю свою країну і мені подобається грати в цій футболці національної команди. В аргентинському футболі і так багато проблем, і мені б не хотілося створювати ще одну. Хочу приносити користь збірній. Це краще робити, перебуваючи в ній, ніж критикуючи зі сторони», — заявив Мессі.

Найближчий матч збірна Аргентини проведе 1 вересня вдома проти уругвайців в рамках відбіркового турніру чемпіонату світу 2018 року. У турнірній таблиці команда після шести турів з 11 очками займає третє місце, поступаючись збірних Уругваю і Еквадору (13 балів). У фінальний турнір ЧС-2018 від Південної Америки безпосередньо вийдуть чотири команди. П'ята збірна зіграє стикові матчі з представником Океанії.

Як повідомляв УНІАН, після поразки збірної Аргентини у фіналі Копа Америка 29-річний Ліонель Мессі оголосив про закінчення виступів за збірну.

Рішення Мессі викликав ряд невдач національній команді у фіналах турнірів. У 2014-му році Аргентина поступилася у фіналі чемпіонату світу Німеччині, в двох наступних роках двічі програвала фінал Копа Америка збірної Чилі.