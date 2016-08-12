УПЛ. Донецький "Шахтар" переміг львівські "Карпати", поступаючись у два голи протягом матчу

Донецький "Шахтар" здобув вольову перемогу над львівськими "Карпатами" в матчі 4-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Рахунок матчу - 3:2.

Початок зустрічі пройшов з перевагою "Шахтаря", але ближче до середини тайму "Карпати" змогли знайти свою гру і почали створювати небезпечні моменти. Один з них, у виконанні Густаво Бланко-Лещука, дивом не призвів до голу "Шахтаря", коли лише воротар "гірників" Андрій П'ятов врятував свою команду.

Але і П'ятов не зміг виручити донеччан на 27-й хвилині зустрічі. Павло Ксьонз обійшов на правому фланзі Ісмаїлі і зробив подачу до штрафного майданчика, де Бланко-Лещук у красивому польоті випередив Олександра Кучера - 1:0.

Пропущений гол додав "Карпатам" нових сил, і львів'яни продовжили турбувати П'ятова. На 37-й хвилині після прострілу Ксьонза в штрафний майданчик "гірників" оборона донеччан повністю провалилася, чим скористалися Ігор Худоб'як і Амбросій Чачуа. Перший забрав м'яч у П'ятова, зробив передачу на другого, і грузин ударом головою подвоїв перевагу своєї команди.

На самому початку другої половини гри "Шахтарю" завдяки сильному та точному удару Тараса Степаненка вдалося скоротити відставання в рахунку. Після цього "гірники" почали активно атакувати ворота львів'ян і на 69-й хвилині досягли свого. Тайсон у штрафному майданчику господарів поля віддав передачу на Віктора Коваленка, а той відразу ж відправив м'яч у ворота.

Перемогу "Шахтар" здобув лише за три хвилини до кінця основного часу - Марлос фірмовим фінтом обійшов захисника і поцілив у дальній кут воріт Підківки. 3:2 - вольова перемога команди Фонсеки в неймовірному за видовищністю матчі!

Карпати (Львів) – Шахтар (Донецьк) - 2:3 (2:0)

Голи: Бланко-Лещук (27), Чачуа (37) – Степаненко (47), Коваленко (69), Марлос (87);

К: Підківка, Костевич, Лобай, Нестеров, Ксьонз (Багач, 90), Чачуа (Рудика, 66), Новотрясов, Грисьо (Кравець, 57), Худоб'як, Мірошниченко, Бланко-Лещук;

Ш: Пятов, Ісмаілі, Ракицький, Кучер, Срна, Степаненко (Дентіньо, 84), Фред Тайсон, Коваленко, Веллінгтон Нем (Марлос, 46), Селезньов (Едуардо, 66);

Попередження: Новотрясов, Лобай, Бланко-Лещук, Мірошниченко, Худоб'як — Степаненко.