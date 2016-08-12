Тренер Башакшехіра: "У нас є план, як вибити "Шахтар" з Ліги Європи"

Турецька команда "Істанбул Башакшехір" вірить в те, що зможе пройти донецький "Шахтар" у протистоянні раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Про це заявив головний тренер команди Абдулла Авчі в інтерв'ю Haberturk.com, повідомляє Sport Arena.

"Звичайно, на папері шанси Шахтаря на прохід набагато вище, однак, як ви знаєте, кожен матч починається з нульового рахунку. Якщо чесно, то ми дуже сильно віримо в свій прохід. У нас є план, як пройти далі і вибити "Шахтар", — заявив Авчі.

"Ми вже почали тактично готується поєдинку, переглядаючи всі матчі "Шахтаря" в сезоні. Впевнений, що наша команда буде неймовірно старатися в цих матчах, адже успішною грою кожен з хлопців може підвищити свою ціну і залучити покупців", - додав він.

Авчі також поділився своїми знаннями про донецьку команду. Зокрема, він нагадав, що в травні "Шахтар" залишив головний тренер Мірча Луческу, який пропрацював з командою 12 років.

"Протягом останніх десяти років у "Шахтаря" був один головний тренер. Тільки перед цим сезоном вони змінили наставника. Як ви знаєте, в їх складі переважно грають бразильці. Мені здається, вони не повинні були вилітати з кваліфікації Ліги чемпіонів від "Янг Бойз", але так сталося", - вважає турецький фахівець.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів після того, як програв швейцарському "Янг Бойз" у 3-му кваліфікаційному раунді турніру.

Перший матч Ліги Європи проти "Башакшехіра" відбудеться в Стамбулі, у найближчий четвер, 18 серпня.