Прем'єр-ліга. "Карпати" - "Шахтар": онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні на "Арені Львів" проходить єдиний матч в сьогоднішній програмі 4-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, де місцеві "Карпати" приймають донецький "Шахтар".

"Шахтар" виграв перші три матчі сезону у Прем'єр-лізі, перемігши "Зірку", "Чорноморець" та "Олександрію", але "Карпати" є традиційно незручним суперником для "гірників". У минулому сезоні, щоправда, донеччани двічі обіграли львів'ян, але в попередні роки "Карпати" регулярно відбирали очки у "Шахтаря".

Важливо, що в новому сезоні у "гірників" існують проблеми з реалізацією моментів. Саме з цієї причини підопічні Паулу Фонсеки не змогли вийти у раунд плей-офф Ліги чемпіонів. Ці ж труднощі команди відчувалися і під час матчу 3-го туру чемпіонату, де "Шахтар" обіграв "Олександрію" зі скромною перевагою 1:0. У матчі проти "Карпат" цей фактор може стати вирішальним в плані набору донеччанами очок.

До того ж, "Карпатам" самим зараз вкрай важливо набирати очки, адже львівська команда, яка починала сезон з -6 очками, досі не "вийшла в нуль" і знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці УПЛ. Зараз у львів'ян, які обіграли "Сталь" і зіграли внічию з "Ворсклою", -2 очки.

Також додамо, що для "Шахтаря" сьогоднішній матч є останнім перед стартом у Лізі Європи. Вже у наступний четвер, 18 серпня, "гірники" зіграють на виїзді з турецьким клубом "Істанбул Башакшехір".

Напередодні зустрічі у Львові букмекери очікувано вважають "Шахтар" безумовним фаворитом поєдинку. На перемогу "гірників" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,23, на перемогу "Карпат" - 12,0. Ймовірність нічиєї оцінюється з коефіцієнтом 6,0.

Матч "Карпати" - "Шахтар" розпочнеться на "Арені Львів" о 20:00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".