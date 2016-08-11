Хорватський "Хайдук" розірвав контракт з українським футболістом після його аварії у нетверезому вигляді

16:10, 11 серпня 2016
Футбол
1500

21-річний нападник поплатився за власну легковажність і наплювацьке ставлення до інших учасників дорожнього руху.

Радченко стал виновником аварии / PIXSELL

Хорватський "Хайдук" розірвав контракт з українським нападником Артемом Радченко після того, як футболіст, будучи у нетверезому стані, став винуватцем ДТП. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, інцидент стався 7 серпня в Хорватії, коли Радченко за кермом VW Polo врізався в автобус. У крові 21-річного українця виявлено вміст алкоголю в 3,3 проміле (в 11 разів більше норми, дозволеної в Україні).

Радченко є вихованцем харківського "Металіста", у складі якого в 2012-2015 роках взяв участь у 21 матчі. Він перейшов до "Хайдука" влітку 2015 року і провів в минулому сезоні чотири гри або 158 хвилин в чемпіонаті Хорватії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter