Збірна України залишилася на 30-му місці в рейтингу ФІФА
У першій десятці таблиці зміни також не відбулись.
Збірна України з футболу зберегла тридцяте місце в рейтингу ФІФА, оновлена версія якого була опублікована на офіційному сайті організації.
У першій десятці рейтингу змін не відбулося. Таблицю продовжує очолювати Аргентина, далі слідують Бельгія, Колумбія, Німеччина, Чілі, Португалія, Франція, Іспанія, Бразилія та Італія.
У Топ-50 рейтингу найбільшого прогресу досягла збірна Коста-Ріки, що поднялася на шість позицій до 21-го місця, а також Японія, яка змінила 57-е на 49-е місце.
Найбільше просування вгору було зафіксовано у збірної КНДР. Північна Корея піднялася відразу на 18 позицій вгору і увійшла до Топ-100 рейтингу. Тепер ця країна розташовується на 99-му рядку.
Як повідомляв УНІАН, у попередньому рейтингу ФІФА збірна України впала на 11 рядків. Такий результат - наслідок невдалого виступу команди на Євро-2016.