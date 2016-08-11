Збірна України залишилася на 30-му місці в рейтингу ФІФА

Збірна України з футболу зберегла тридцяте місце в рейтингу ФІФА, оновлена версія якого була опублікована на офіційному сайті організації.

У першій десятці рейтингу змін не відбулося. Таблицю продовжує очолювати Аргентина, далі слідують Бельгія, Колумбія, Німеччина, Чілі, Португалія, Франція, Іспанія, Бразилія та Італія.

У Топ-50 рейтингу найбільшого прогресу досягла збірна Коста-Ріки, що поднялася на шість позицій до 21-го місця, а також Японія, яка змінила 57-е на 49-е місце.

Найбільше просування вгору було зафіксовано у збірної КНДР. Північна Корея піднялася відразу на 18 позицій вгору і увійшла до Топ-100 рейтингу. Тепер ця країна розташовується на 99-му рядку.

Як повідомляв УНІАН, у попередньому рейтингу ФІФА збірна України впала на 11 рядків. Такий результат - наслідок невдалого виступу команди на Євро-2016.