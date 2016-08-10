В українській Прем'єр-лізі відбулася перша тренерська відставка сезону
16:29, 10 серпня 2016Футбол
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Голландець Ерік Ван дер Меєр залишив каменську "Сталь".
Ван дер Меєр - більше не тренер "Сталі" / ФК "Сталь"
Голандський фахівець Ерік Ван дер Меєр залишив посаду головного тренера каменської "Сталі", повідомляє офіційний сайт клубу.
Рішення про відставку було прийнято на зустрічі наставника з президентом "Сталі" Варданом Ісраеляном. Фахівець залишив посаду у зв'язку з сімейними обставинами.
До домашнього матчу з київським "Динамо", який відбудеться 14 серпня, команду готуватиме Якоб Галл, який до цього обіймав посаду асистента головного тренера.
Зазначимо, що в трьох перших турах сезону "Сталь" взяла 4 очки. Свій останній матч команда виграла у луцької "Волині" з рахунком 1:0.
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