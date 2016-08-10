"Лестер" продовжив контракт зі своїм головним тренером Раньєрі

"Лестер Сіті", який став у минулому сезоні сенсаційним чемпіоном англійської Прем'єр-ліги, підписав новий контракт зі своїм головним тренером Клаудіо Раньєрі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Дія договору з 64-річним італійцем розрахована до 2020 року.

"З того моменту, як я почав спілкуватися з керівниками клубу про їх бачення розвитку "Лестера", я усвідомив, що хочу бути частиною цього проекту довгий час. Енергія, яка є в цьому клубі, насичується від керівників і співробітників, це щось особливе. Я дуже щасливий і гордий тим, що буду частиною команди у найближчі роки", — сказав Раньєрі.

Тайський власник клубу Вішай Шрівадданапрабха також висловив задоволення від підписання контракту.

"12 місяців тому нашу команду очолила людина, чиї знання і досвід, як ми думали, допоможуть вивести наш клуб на новий рівень. Те, що Клаудіо буде працювати далі — це все, чого ми тільки хотіли. Якості Раньєрі як тренера, так і людини, допомогли розвиватися "Лестеру" на всіх рівнях. Ми маємо намір продовжувати рух вперед, і я радий, що Клаудіо візьме участь в нашій захоплюючій пригоді", — сказав Шрівадданапрабха.

Як повідомляв УНІАН, у неділю "Лестер" поступився "Манчестер Юнайтед" у матчі за Суперкубок Англії з рахунком 1:2.