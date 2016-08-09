Коноплянка начнет матч за Суперкубок УЕФА в запасе
21:03, 09 серпня 2016Футбол
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Український півзахисник "Севільї" не потрапив в основний склад команди на гру з "Реалом".
Коноплянка почне матч в запасі / Marca
Український півзахисник іспанської "Севільї" Євген Коноплянка розпочне матч за Суперкубок УЄФА з мадридським "Реалом" з лавки запасних. Про це стало відомо після публікації стартових складів команд на офіційному сайті УЄФА.
Реал: Касілья, Рамос, Варан, Карвахаль, Марсело, Іско, Ковачіч, Асенсіо, Каземіро, Васкес, Мората.
Севілья: Ріко, Маріано, Колодзейчак, Пареха, Каррісу, Іборра, Кійотаке, Вітоло, Нзонзі, Васкес, Вьєтто.
Нагадаємо, матч відбудеться в норвезькому Тронхеймі, на стадіоні "Леркендаль" і розпочнеться о 21:30 за київським часом.
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