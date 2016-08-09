Коноплянка начнет матч за Суперкубок УЕФА в запасе

Український півзахисник іспанської "Севільї" Євген Коноплянка розпочне матч за Суперкубок УЄФА з мадридським "Реалом" з лавки запасних. Про це стало відомо після публікації стартових складів команд на офіційному сайті УЄФА.

Реал: Касілья, Рамос, Варан, Карвахаль, Марсело, Іско, Ковачіч, Асенсіо, Каземіро, Васкес, Мората.

Севілья: Ріко, Маріано, Колодзейчак, Пареха, Каррісу, Іборра, Кійотаке, Вітоло, Нзонзі, Васкес, Вьєтто.

Нагадаємо, матч відбудеться в норвезькому Тронхеймі, на стадіоні "Леркендаль" і розпочнеться о 21:30 за київським часом.