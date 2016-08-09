Де Бур став новим головним тренером міланського "Інтера"

Новим головним тренером міланського "Інтера" став голландський фахівець Франк Де Бур, повідомляє офіційний сайт клубу.

Де Бур підпише з "Інтером" трирічний контракт і вже сьогодні проведе з командою перше тренування.

Раніше голландець протягом п'яти років очолював амстердамський "Аякс", з яким виграв чотири чемпіонські титули в Нідерландах. По закінченні минулого сезону, в якому "червоно-білі" поступилися чемпіонським титулом "ПСВ", Де Бур покинув клуб.

Нагадаємо, вчора "Інтер" оголосив про звільнення попереднього головного тренера Роберто Манчіні.