"Манчестер Юнайтед" зробив найдорожчий трансфер в історії світового футболу

Гравець італійського футбольного клубу «Ювентус» і збірної Франції Поль Погба перейшов в англійський «Манчестер Юнайтед», повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

Гравець і клуб уклали контракт терміном на п'ять років з можливістю пролонгації ще на рік. Трансфер обійшовся англійському клубу в 105 мільйонів євро і став найдорожчим у світовій історії.

Раніше це звання було закріплено за трансфером Гарета Бейла з англійського «Тоттенхема» в іспанський «Реал» - 100 мільйонів євро.

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Цікаво, що Погба повернувся в свій колишній клуб. Він перейшов в «Ювентус» з «Манчестер Юнайтед» у 2012 році. За чотири роки в туринській команді він чотири рази виграв чемпіонат Італії, двічі — Кубок і тричі — Суперкубок країни. В сезоні 2015/16 гравець провів за «Ювентус» 35 матчів, в яких забив вісім м'ячів.

На Євро-2016 у складі збірної Франції Погба завоював срібні медалі.