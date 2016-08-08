Коноплянка завтра зіграє за "Севілью" в матчі за Суперкубок УЄФА
20:34, 08 серпня 2016Футбол
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Український футболіст потрапив до заявки іспанського клубу на матч з мадридським "Реалом".
Reuters
Український півзахисник Євген Коноплянка потрапив в заявку "Севільї" на матч за Суперкубок Європи проти мадридського "Реала".
Всього в списку гравців "Севільї" знаходиться 22 футболіста.
Воротарі: Ріко, Сорія, Соріано;
Захисники: Маріано, Каррісу, Пареха, Рамі, Ескудеро, Колодзейчак, Меркадо;
Півзахисники: Краневиттер, Н'Зонзі, Іборра, Франко Васкес, Корреа, Ганс, Кsйотаке, Сарабіа, Витоло, Коноплянка;
Нападники: Бен Йеддер, Вьєтто
Як повідомляв УНІАН, мадридський "Реал" на матч з "Севільєю" не заявив Кріштіану Роналду, Гарета Бейла, Тоні Крооса і Пепе.
Матч за Суперкубок Європи відбудеться завтра, 9 серпня, в Тронхеймі. Початок зустрічі - 21:45.
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