Коноплянка завтра зіграє за "Севілью" в матчі за Суперкубок УЄФА

Український півзахисник Євген Коноплянка потрапив в заявку "Севільї" на матч за Суперкубок Європи проти мадридського "Реала".

Всього в списку гравців "Севільї" знаходиться 22 футболіста.

Воротарі: Ріко, Сорія, Соріано;

Захисники: Маріано, Каррісу, Пареха, Рамі, Ескудеро, Колодзейчак, Меркадо;

Півзахисники: Краневиттер, Н'Зонзі, Іборра, Франко Васкес, Корреа, Ганс, Кsйотаке, Сарабіа, Витоло, Коноплянка;

Нападники: Бен Йеддер, Вьєтто

Як повідомляв УНІАН, мадридський "Реал" на матч з "Севільєю" не заявив Кріштіану Роналду, Гарета Бейла, Тоні Крооса і Пепе.

Матч за Суперкубок Європи відбудеться завтра, 9 серпня, в Тронхеймі. Початок зустрічі - 21:45.