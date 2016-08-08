Ярославський створить у Харкові новий футбольний клуб замість "Металіста" - ЗМІ

Колишній власник харківського "Металіста" Олександр Ярославський в співдружності зі своїми соратниками по колишньому клубу зараз активно займається створенням у Харкові нового футбольного клубу, повідомляє Sport Arena.

Цей процес має бути завершений до зими. Далі нову команду чекає участь в аматорській першості України, а влітку 2017 року вона повинна буде заявитися у другу лігу чемпіонату країни.

Зазначається, що новий клуб не буде мати нічого спільного з "Металістом", який Ярославський три з половиною роки тому продав Сергію Курченку.

Називатися клуб Ярославського буде "Авангард" - саме таку назву 1956-1967 роках носив "Металіст". Команда має намір проводити домашні матчі на стадіоні "Металіст".

Нагадаємо, харківський "Металіст" не був допущений до участі у Прем'єр-лізі перед сезоном 2016/17. Крім того, команда також не стала заявлятися в Першу або Другу лігу і, таким чином, припинила своє існування в якості професійного утворення.