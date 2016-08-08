Моурінью задоволений роботою "Манчестер Юнайтед" на літньому трансферному ринку
"МЮ" здійснив три великих трансфери і зараз очікує на перехід в команду Поля Погба.
Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью задоволений тим, як клуб провів роботу на трансферному ринку під час літнього міжсезоння. Слова португальського фахівця наводить The Guardian.
"У вівторок після медичного обстеження я чекаю в команді Погба. Ми підписали нового захисника Еріка Байллі, нового півзахисника Поля Погба, який проходить медогляд, нового атакуючого півзахисника Генріха Мхітаряна і нового форварда Златана Ібрагімовича. Тому ми добре попрацювали на трансферному ринку", - заявив Моуріньо.
Він також додав, що "МЮ" не має розчаровуватись у тому, що трансфер Поля Погба в "МЮ" поб'є світовий трансферний рекорд.
"Я не знаю точну суму грошей, які "МЮ" платить за Погба, але якщо це новий трансферний рекорд, ми не мусимо сумувати з цього приводу. Мадридський "Реал" не сумував, коли підписував контракт з Гаретом Бейлом.
Так, це велика сума, але футбол - це божевільна індустрія, і дуже часто те, що сьогодні здається дорогим, окупає себе протягом трьох-чотирьох років. Я знаю, що в особі Погба ми отримуємо дуже хорошого гравця, і я думаю, що "Юнайтед" - ідеальний клуб для того, щоб довести його до того рівня, де він хоче бути", - підкреслив наставник команди.
Нагадаємо, вчора півзахисник "Ювентуса" Поль Погба прилетів в Манчестер, щоб пройти медогляд у своєму новому клубі, а потім підписати з ним контракт. Сума трансферу складе близько 110 мільйонів євро і стане рекордною в історії футболу. Зараз рекорд належить мадридському "Реалу", який в 2013 році придбав Гарета Бейла у лондонського "Тоттенхема" за 100 мільйонів євро.
Як повідомляв УНІАН, вчора "Манчестер Юнайтед", обігравши "Лестер Сіті", став володарем Суперкубка Англії.