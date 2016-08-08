Роналду, Бейл, Пепе та Кроос не потрапили до заявки мадридського "Реала" на Суперкубок УЄФА
Матч між "Реалом" і "Севільєю" відбудеться завтра у норвезькому Тронхеймі.
Лідери мадридського "Реала" Кріштіану Роналду, Гарет Бейл, Пепе та Тоні Кроос не потрапили в заявку команди на матч Суперкубка УЄФА проти "Севільї". Заявка опублікована на офіційному сайті клубу.
Відсутність Роналду пов'язана з травмою, яку він отримав у фіналі Євро-2016, зіткнувшись з півзахисником збірної Франції Дімітрі Пайє. Те, що португалець пропустить матч за Суперкубок УЄФА, було відомо раніше.
Разом з тим, валлієць Гарет Бейл, португалець Пепе і німець Тоні Кроос не потрапили до складу, оскільки не встигли набрати форму після Євро-2016.
Читайте такожРоналду, Мессі і Бейл потрапили до числа претендентів на нагороду найкращому гравцю сезону 2015/16Також немає в заявці "Реала" Хесе Родрігеса, який найближчим часом має перейти у французький "ПСЖ".
Повністю заявка Реала на Суперкубок УЄФА виглядає так:
Воротарі: Кейлор Навас, Рубен Яньєс, Люка Зідан;
Захисники: Серхіо Рамос, Дані Карвахаль, Рафаель Варан, Начо, Данило, Марсело;
Півзахисники: Каземіро, Матео Ковачіч, Лука Модріч, Хамес Родрігес, Іско, Марко Асенсіо, Маркос Льоренте;
Форварди: Карім Бензема, Лукас Васкес, Альваро Мората, Маріано.
Матч за Суперкубок УЄФА між "Реалом" і "Севільєю" відбудеться завтра у норвезькому Тронхеймі на місцевому стадіоні "Леркендаль".