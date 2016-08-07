Українська Прем'єр-ліга відмовилася від моніторингу договірних матчів компанією Federbet

Міжнародна компанія Federbet, що займається відстеженням договірних матчів в спорті, не буде займатися моніторингом матчів української Прем'єр-ліги. Про це повідомив ведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик в ефірі телеканалу "2+2".

Як повідомили у сюжеті телепрограми, Прем'єр-ліга відмовилася від співпраці з організацією, пославшись на те, що для цього необхідна згода всіх клубів.

Ініціативу про проведення моніторингу підозрілих матчів не підтримали луцька "Волинь" та донецький "Олімпік".

Як повідомляв УНІАН, раніше ФФУ визнала договірним матч чемпіонату Прем'єр-ліги U-21 між донецьким "Олімпіком" та львівськими "Карпатами". Клуб мав бути оштрафований на 100 тисяч гривень.