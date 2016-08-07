Українець Зінченко взяв участь у поразці "Манчестер Сіті" від лондонського "Арсеналу"

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко провів 10 хвилин на полі під час товариського матчу його команди проти лондонського "Арсеналу". Матч завершився з рахунком 3:2 на користь столичного клубу.

Зінченко з'явився на полі на 80-й хвилині за рахунку 2:1, замінивши Фернандіньо. На 85-й хвилині "Арсенал" забив третій м'яч, а на 87-й Келечі Іхеаначо знову скоротив відставання "Сіті" до одного голу.

У кінцівці матчу "Сіті" міг зрівняти рахунок, але Хесус Навас після передачі Зінченка втратив вірний момент для взяття воріт.

Арсенал (Лондон) – Манчестер Сіті – 3:2 (0:1)

Голи: Агуеро (30), Уолкотт (73), Акпом (85) - Айуобі (50), Іхеначо (87).

В інших товариських матчі дня за участю топ-команд лондонський "Челсі" обіграв німецький "Вердер", який очолює українець Віктор Скрипник.

Самим несподіваним результатом дня стала розгромна перемога німецького "Майнца" над "Ліверпулем" - 4:0.

Вердер (Німеччина) - Челсі (Англія) - 2:4 (1:3)

Голи: Піцарро (33, з пенальті), Ти (65) - Азар (7), Оскар (9), Дієго Коста (45), Педро Родрігес (90).

Майнц (Німеччина) - Ліверпуль (Англія) - 4:0 (2:0)

Голи: Бросінскі (15, з пенальті), Кордоба (45), Маллі (59), Муто (74).

Вест Хем Юнайтед (Англія) - Ювентус (Італія) - 2:3 (1:2)

Голи: Керролл (34, 52) - Дибала (18), Манджукіч (21), Дзадза (85).