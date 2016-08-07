УПЛ: Полтавська "Ворскла" і львівські "Карпати" поділили очки

Полтавська "Ворскла" і львівські "Карпати" зіграли внічию 1:1 в матчі 3-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги.

У першому таймі "Карпати" втілили свою перевагу на полі в гол на 25-й хвилині, коли Максим Грисьо головою замкнув передачу з флангу.

"Ворсклі" вдалося відігратися лише за 13 хвилин до кінця гри, коли в метушні біля воріт гостей краще за всіх зорієнтувався Юрій Коломоєць. Більш того, полтавчани могли вирвати перемогу в матчі, але небезпечний удар Александра Кобахідзе прийняла на себе поперечина.

На даний момент в активі "Ворскли" чотири очки в чемпіонаті. "Карпати", які починали сезон з -6 очок, продовжують йти на останньому місці в турнірній таблиці, але тепер у львів'ян вже -2 очки.

Ворскла (Полтава) - Карпати (Львів) - 1:1 (0:1)

Голи: Коломоєць (77) – Грисьо (25);

В: Непогодов, Сапай, Дитятьєв, Пилявський, Пердута, Кобахідзе, Ткачук (Скляр, 58), Чеснаков, Бартуловіч (Ребенок, 46), Коломоєць, Хльобас (Зарічнюк, 46);

К: Підківка, Ксьонз, Нестеров, Лобай, Костевич, Мірошниченко, Новотрясов (Саламаха, 90+2), Чачуа, Грисьо (Маркович, 66), Худоб'як (Кльоц, 82), Бланко-Лещук;

Попередження: Сапай, Зарічнюк – Ксьонз.