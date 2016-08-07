УПЛ: Гол Ісмаїлі дозволив донецькому "Шахтарю" переграти "Олександрію"

Донецький "Шахтар" обіграв "Олександрію" в домашньому матчі 3-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Рахунок матчу - 1:0.

Єдиний м'яч у грі забив бразильський захисник "гірників" Ісмаїлі. На 36-й хвилині він отримав м'яча у лівому куті воротарської зони гостей і з льоту пробив у дальній кут воріт Андрія Новака.

Після цього "Шахтар" створив масу гольових моментів, щоб збільшити свою перевагу, але в черговий раз донецьку команду підвела реалізація. У свою чергу, "Олександрія" могла зрівняти рахунок в самому кінці зустрічі, але після удару Андрія Запорожана на 90-й хвилині м'яч пройшов поруч зі штангою.

Ця перемога стала для "Шахтаря" третьою в трьох матчах чемпіонату України, у команди в активі 9 очок. "Олександрія", програвши другий матч у сезоні, на даний момент набрала 3 очки.

Шахтар (Донецьк) - Олександрія - 1:0 (1:0)

Гол: Ізмаїл (36);

Ш: П'ятов, Срна, Кучер, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Веллінгтон Нем (Дентіньо, 83), Коваленко (Малишев, 90+1), Тайсон, Едуардо (Тотовицький, 74);

Ол: Новак, Чеботаєв, Шендрик, Басов, Путраш, Банада, Запорожан, Яремчук (Куліш, 54), Старенький (Козак, 46), Цуріков, Паламар (Грицук, 73);

Попередження: Коваленко - Старенький, Басов.