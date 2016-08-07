УПЛ: Луганська "Зоря" легко розгромила одеський "Чорноморець"

Луганська "Зоря" розгромила одеський "Чорноморець" у матчі 3-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Рахунок матчу - 4:0.

Результат матчу був визначений ще в перші півгодини зустрічі, коли "Зоря" відправила у ворота гостей три м'ячі. Двічі відзначився Олександр Караваєв і ще один гол забив Іван Петряк.

У другому таймі розгром доповнив Ігор Чайковський, який забив четвертий гол у матчі.

Таким чином, тепер в активі "Зорі" сім очок у чемпіонаті, команда йде на третьому місці в турнірній таблиці, поступаючись лише київському "Динамо" і донецькому "Шахтарю".

Зоря (Луганськ) - Чорноморець (Одеса) - 4:0 (3:0)

Голи: Караваєв (15, 30), Петряк (22), Чайковський (73);

З: Шевченко, Каменюка, Сіваков, Чечер, Соболь, Чайковський, Гордієнко (Гречишкін, 64), Караваєв, Любенович (Ліпартія, 54), Петряк, Пауліньо;

Ч: Боровик, Люлька, Хочолава, Петько, Азацький, Філімонов (Андрієвський, 60), Куценко (Данченко, 67), Барілко (Калитвинцев, 46), Кабаєв, Татарков, Коркішко;

Попередження: Чечер, Сіваков - Філімонов, Азацький, Хочолава, Петько, Кабаєв.