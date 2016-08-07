"Манчестер Юнайтед" вирвав у "Лестера" перемогу у Суперкубку Англії

"Манчестер Юнайтед" обіграв "Лестер Сіті" з рахунком 2:1 і став володарем Ком'юніті Шілд - трофея за Суперкубок Англії, який щорічно проводиться перед стартом сезону в англійській Прем'єр-лізі.

У цьому матчі команда Жозе Моуріньо обіграла суперника з рахунком 2:1. Перемогу манкуніанцям на 83-й хвилині матчу приніс удар головою новачка команди Златана Ібрагімовича після подачі з правого флангу у виконанні Антоніо Валенсії.

Перед цим у "МЮ" голом у першому таймі відзначився Джессі Лінгард, а після перерви форвард "Лестера" Джеймі Варді зрівняв рахунок.

Для "Манчестер Юнайтед" перемога в Суперкубку Англії стала 21-й в історії. "Лестер", який став у минулому сезоні сенсаційним чемпіоном Англії, вигравав цей трофей лише одного разу, в 1971 році.

Лестер Сіті - Манчестер Юнайтед - 1:2 (0:1)

Голи: Варді (52) - Лінгард (32), Ібрагімовіч (83)

ЛЗ: Шмайхель, Фухс (Шлупп, 80), Морган, Хут (Ульоа, 90), Сімпсон (Ернандес, 62), Олбрайтон (Грей, 46), Кінг (Менді, 62), Дрінквотер, Марез, Варді, Оказакі (Муса, 46);

МЮ: Де Хеа, Шоу (Рохо, 70), Блінд, Байллі, Валенсія, Лінгард (Мата, 63, Мхітарян, 90+3), Руні (Шнейдерлін, 87), Феллаїні, Каррік (Еррера, 61), Ібрагімовіч, Мартіаль (Рашфорд, 70);

Попередження: Сімпсон, Кінг, Варді — Байллі.