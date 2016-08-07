УПЛ: Донецький "Олімпік" у результативному матчі обіграв "Зірку"

Донецький "Олімпік" завдав поразки "Зірці" з Кропивницького у матчі 3-го туру чемпіонату України. Зустріч завершилася з рахунком 4:2.

Всі голи в матчі були забиті в другому таймі.

На 53-й хвилині Іван Матяж з кута штрафного майданчика по красивій траєкторії відправив м'яч за комірець воротарю господарів Євгену Пасту, відкривши рахунок у грі. Через шість хвилин помилка оборони "Зірки" призвела до виходу Сергія Шестакова один на один з Пастом - 2:0.

"Зірка" відіграла один гол, коли красивий удар у кут воріт з-за меж штрафного майданчика вдався Владиславу Лупашку, але "Олімпік" відповів на це двома забитими м'ячами від Антона Поступаленко та Іллі Корнєва. В обох випадках футболісти гостей користувався грубими помилками господарів поля в обороні.

Останній м'яч у грі "Зірка" забила в компенсований арбітром час - сильний і точний удар в межах штрафного майданчика донеччан здійснив Ігор Загальський.

Зазначимо, що дана перемога стала першою для "Олімпіка" в нинішньому сезоні, тепер в активі донецької команди 4 очки. У "Зірки" за підсумками трьох турів у активі залишається одне очко.

Олімпік (Донецьк) — Зірка (Кропивницький) - 4:2 (0:0)

Голи: Матяж (53), Шестаков (59), Поступаленко (73), Корнєв (87) – Лупашко (69), Загальський (90+3);

Ол: Махарадзе, Олійник, Гришко, Іллой-Айет (Танчик, 46, Федорів, 59), Немчанінов (Корнєв, 76), Шестаков, Петров, Доронін, Гошкодеря, Поступаленко, Матяж;

З: Паст, Допілка (Локтіонов, 65), Баенко, Ковальов, Бацула, Попов (Чічіков, 66), Гавриш, Лупашко, Щедрий, Чумак (Загальський, 76), Сітало;

Попередження: Олійник, Шестаков, Поступаленко – Попов.